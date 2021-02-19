"Ми обоє грали в Мадриді. Найкращим, що ми могли зробити з Ашрафом Хакімі, – це піти з Реала. Якщо ви там, але не граєте, ви нещасні і не маєте бажаних можливостей. Ми зробили все, що могли, і тепер ми тут – в Мілані.

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Ашраф – неймовірний гравець, у нього є талант, швидкість, всі потрібні якості. Ми більш-менш схожі один на одного. Я знаю його особисто, ми багато часу проводимо разом, він хороший хлопець і чудовий друг. На полі ми вороги, але поза полем ми хороші друзі", – цитує Ернандеса Football Espana.

Зауважимо, Тео покинув Реал влітку 2019-го, а зараз є одним із лідерів Мілана. Ашраф Хакімі, який нині феєрить в Інтері, залишив розташування "вершкових" у вересні 2020 року.

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