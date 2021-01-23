Реал назвав чутки про повернення Ашрафа Хакімі в Мадрид безпідставними та заявив про спокійні відносини з Інтером.

Нещодавно стало відомо, що "вершкові" можуть повернути свого вихованця у Мадрид, якщо не отримають підтвердження про подальші виплати за його трансфер в Інтер на фоні фінансових проблем міланців.

Реал може скористатися проблемами Інтера, щоб повернути Хакімі

Реал на своєму офіційному сайті одразу ж відреагував на це: "Ця інформація абсолютно неправдива. Реал жодного разу не вимагав гарантій від Інтера, як стверджується в публікації. Умови переходу гравця оформлялися в рамках звичайних і нормальних договірних відносин між футбольними клубами. Мадридський Реал завжди підтримував і підтримує прекрасні відносини з Інтером і вважає цей клуб дружнім".

Як повідомляє Football Italia, цю інформацію спростував і агент марокканця: "Я нічого про це не знаю. Ми не отримували дзвінків від Реала. Ашраф щасливий в Інтері і зосереджений на тому, щоб робити все можливе для команди. Його ціль – вигравати у футболці "нерадзуррі". Він не думає ні про що інше".

Нагадаємо, Ашраф Хакімі перебрався в Італію у вересні 2020-го за 40 мільйонів євро. Марокканський гравець вже встиг стати одним із лідерів нинішнього Інтера – 6 голів та 5 асистів у 24 поєдинках.

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