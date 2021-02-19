"Мы оба играли в Мадриде. Самое лучшее, что мы могли сделать с Ашрафом Хакими, – это уйти из Реала. Если вы там, но не играете, вы несчастны и не имеете желаемых возможностей. Мы сделали все, что могли, и теперь мы здесь – в Милане.

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Ашраф – невероятный игрок, у него есть талант, скорость, все необходимые качества. Мы более или менее похожи друг на друга. Я знаю его лично, мы много времени проводим вместе, он хороший парень и замечательный друг. На поле мы враги, но вне поля мы хорошие друзья", – цитирует Эрнандеса Football Espana.

Заметим, Тео покинул Реал летом 2019-го, а сейчас является одним из лидеров Милана. Ашраф Хакими, который сейчас феерит в Интере, покинул расположение "сливочных" в сентябре 2020 года.

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