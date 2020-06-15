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Тео Ернандес потрапив на гачок сексапільної "Тигриці з Верони" – дівчина, яка зводить з розуму Італію соковитими формами

16:50 844 Читать на русском
Тео Ернандес потрапив на гачок сексапільної "Тигриці з Верони" – дівчина, яка зводить з розуму Італію соковитими формами
Зої Крістофолі вміє красиво позувати

Захисник Мілана Тео Ернандес, мабуть, вже не шкодує про відхід з мадридського Реала. На Апеннінах француз вполював справжню тигрицю.

22-річний футболіст, який запам'ятався в Мадриді скандальним побиттям своєї колишньої дівчини, закрутив роман з популярною італійською моделлю Зої Крістофолі, відомою у вузьких колах як "Тигриця з Верони".

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Обоє мають чимало спільних захоплень, зокрема, татуювання. Цікаво, що одна з секс-символів Італії засвітилась у 2018-му з Серхіо Агуеро в Лос-Анджелесі. Після цього аргентинець мав серйозні сімейні проблеми.

Ефектна красуня може похвалитись понад 500 тисячами підписників в Інстаграм, а її спокусливі форми не залишають байдужими італійських чоловіків. Тео, схоже, також потрапив на гачок...

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Теги
Серхіо Агуеро Серхіо Агуеро Мілан Мілан Італія Дівчата футболістів Тео Ернандес Тео Ернандес
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