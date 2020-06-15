Тео Эрнандес попал на крючок сексуальной "Тигрицы из Вероны" – девушка, которая сводит с ума Италию сочными формами

Защитник Милана Тео Эрнандес, видимо, уже не жалеет об уходе из мадридского Реала. На Апеннинах француз поймал настоящую тигрицу.

22-летний футболист, который запомнился в Мадриде скандальным избиением своей бывшей девушки, закрутил роман с популярной итальянской моделью Зои Кристофоли, известной в узких кругах как "Тигрица из Вероны".

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Оба имеют немало общих увлечений, в частности, татуировки. Интересно, что одна из секс-символов Италии засветилась в 2018-м с Серхио Агуэро в Лос-Анджелесе. После этого аргентинец имел серьезные семейные проблемы.

Эффектная красавица может похвастаться более 500 тысячами подписчиков в Инстаграм, а ее соблазнительные формы не оставляют равнодушными итальянских мужчин. Тео, похоже, также попал на крючок ...

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