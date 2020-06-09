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Найгарячіша фанатка Челсі пообіцяла стриптиз за трофей Ліги чемпіонів – її фото натякають, що кубок вже у Лемпарда

16:28 383 Читать на русском
Найгарячіша фанатка Челсі пообіцяла стриптиз за трофей Ліги чемпіонів – її фото натякають, що кубок вже у Лемпарда
Джесіка Лопез / Фото Instagram

Челсі отримав потужну дозу мотивації на матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЧ, сексуальна модель вірить у диво.

Модель культового видання Playboy Джесіка Лопез виявилась палкою фанаткою лондонського клубу.

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"Якщо Челсі переможе у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів, я позуватиму оголена з їхньою футболкою і нічого мене не зупинить", – заявила красуня для Daily Star.

Варто відзначити, що такий перфоманс від Джесіки ми навряд побачимо, адже у першому поєдинку 1/8 фіналу ЛЧ Баварія в Лондоні знищила "синіх" (3:0). Хоча, судячи з Instagram дівчини, щоб роздягтись – кубок необов'язковий.

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Челсі Челсі Англія Ліга чемпіонів Дівчата футболістів Дівчина дня
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