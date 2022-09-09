Напередодні МЮ на Олд Траффорд поступився Реал Сосьєдаду з мінімальним рахунком. Очікувалось, що зі старту на правому фланзі оборони вийде Ван-Біссака, але наставник вирішив випустити свого улюбленця Діогу Далота.

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По перерві Тен Хаг ухвалив рішення дати португальцеві відпочити. Здавалось, що Арон, єдиний номінальний правий оборонець у запасі, от-от повинен з'явитись й отримати свій шанс, але нідерландський фахівець показово залишив його на лавці для запасних, інформує Mirror. На поле ж вийшов Лісандро Мартінес, а на фланг змістився Віктор Лінделеф.

Нагадаємо, Арона Ван-Біссаку МЮ придбав у 2019-му в Крістал Пелас за 55 млн євро. Цього сезону англієць провів на полі лише 4 хвилини у матчі проти Ліверпуля, попередня кампанія була більш вдалою для Арона – 26 поєдинків.

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