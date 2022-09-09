Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг не словом, а делом намекнул руководителям клуба по поводу перспектив Арона Ван-Биссаки.

Накануне МЮ на Олд Траффорд уступил Реал Сосьедаду с минимальным счетом. Ожидалось, что со старта на правом фланге обороны выйдет Ван-Биссака, но наставник решил выпустить своего любимца Диогу Далота.

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После перерыва Тэн Хаг принял решение дать португальцу отдохнуть. Казалось, что Арон, единственный номинальный правый защитник в запасе, вот-вот должен появиться и получить свой шанс, но нидерландский специалист показательно оставил его на скамейке для запасных, сообщает Mirror . На поле вышел Лисандро Мартинес, а на фланг сместился Виктор Линделеф.

Напомним, Арона Ван-Биссаку МЮ приобрел в 2019-м у Кристал Пелас за 55 млн евро. В этом сезоне англичанин провел на поле всего 4 минуты в матче против Ливерпуля, предыдущая кампания была удачнее для Арона – 26 поединков.