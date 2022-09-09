Манчестер Юнайтед – Реал Сосьєдад – 0:1 – відео скасованого гола Роналду та огляд матчу
Манчестер Юнайтед невдало стартував у Лізі Європи. "Дияволи" вдома програли Реал Сосьєдаду, не забивши жодного гола. Після серії вдалих результатів у чемпіонаті, Ерік Тен Хаг вирішив провести ротацію та дав ігровий час неосновним футболістам. Зокрема, з перших хвилин вийшов Роналду.
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Кріштіану дуже старався знайти свій момент, але десь пробити заважали суперника, а десь він сам не міг влучити у площину. Португалець все ж забив, відгукнувшись на навіс Далота, однак судді справедливо скасували гол через офсайд.
Долю зустрічі вирішив єдиний гол з пенальті. У середині другого тайму м'яч влучив у руку Мартінесу в штрафному майданчику, за що арбітр призначив 11-метровий. Мендес впевнено виконав вирок.