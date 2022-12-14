Не успели утихнуть эмоции от прощания с Криштиану Роналду, как вне командных тренировок оказался Джейдон Санчо. Впрочем, ситуация англичанина не столь критична, и о разрыве контракта вообще речь не идет.

"Мы не видели Джейдона в последних играх за Юнайтед, поскольку он был не в форме. Именно поэтому сейчас он занимается по индивидуальной программе. Мы хотим, чтобы он закончил это и надеемся увидеть его на поле в ближайшее время. Хотим вернуть его как можно скорее, но я не могу дать прогноз, когда это произойдет.

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В начале сезона он провел несколько качественных матчей, но затем уровень его выступлений резко упал. Иногда ты не знаешь причины этого, но статистика подтверждает спад. В начале сезона у Санчо были голы и результативные передачи, но ключевых моментов и действий становилось все меньше. Это сочетание физических и психологических проблем. Мы стараемся изучить и вернуть его", – цитирует Тен Хага Goal.

Напомним, летом 2021-го МЮ отдал Боруссии Д за Санчо 85 млн евро. Вингер слабо провел дебютный сезон, а в нынешнем тоже не сверкает – 900 минут на поле, 3 гола и один ассист.

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