Тен Хаг відмовився очолити Ньюкасл
31 жовтня 23:10 - Читать на русском
Наставник Аякса Ерік Тен Хаг не спокусився на гроші шейхів.
Ерік Тен Хаг не має наміру переходити в Ньюкасл через катастрофічне становище англійського клубу в АПЛ, повідомляє Mirror.
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Нові власники "сорок" пропонували нідерландському фахівцю у 5 разів вищу зарплатню, ніж він отримує в Аяксі. Підопічні Тен Хага зараз лідирують у нідерландській першості, а також очолюють групу C у Лізі чемпіонів.
Ньюкасл бореться за виживання, розташувавшись на 19-й сходинці у турнірній таблиці АПЛ.
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