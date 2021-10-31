Наставник Аякса Ерік Тен Хаг не спокусився на гроші шейхів.

Ерік Тен Хаг не має наміру переходити в Ньюкасл через катастрофічне становище англійського клубу в АПЛ, повідомляє Mirror.

Ньюкасл зацікавлений у призначенні Тен Хага – йому пропонують третю найбільшу зарплатню в АПЛ

Нові власники "сорок" пропонували нідерландському фахівцю у 5 разів вищу зарплатню, ніж він отримує в Аяксі. Підопічні Тен Хага зараз лідирують у нідерландській першості, а також очолюють групу C у Лізі чемпіонів.

Ньюкасл бореться за виживання, розташувавшись на 19-й сходинці у турнірній таблиці АПЛ.

Крістал Пелас сенсаційно обіграв Ман Сіті, Ліверпуль втримав нічию з Брайтоном, Челсі розгромив Ньюкасл і пішов у відрив