Ерік Тен Хаг може очолити Ньюкасл, стверджує Daily Mail. Англійці прагнуть заманити 51-річного фахівця грошима.

Нові власники Ньюкасла можуть витратити 600 млн фунтів на трансфери – все завдяки попереднику-скнарі

Нідерландцю хочуть запропонувати зарплатню в 11 мільйонів фунтів на рік. Більше в АПЛ отримують лише Хосеп Гвардіола в Манчестер Сіті (20 млн) і Юрген Клопп у Ліверпулі (15 млн).

Щоправда, сам Тен Хаг не бажає йти з Аякса заради роботи у Ньюкаслі. Цікаво, що минулого сезону Ерік відмовився очолити Тоттенхем після відходу Жозе Моурінью.

Окрім наставника Аякса, на місце головного тренера "сорок" претендують Паулу Фонсека, Френк Лемпард, Люсьєн Фавр і Роберто Мартінес.

"Темна конячка" рятуватиме Ньюкасл – він був соратником Мартінеса і допоміг збірній Англії дійти до фіналу Євро-2020