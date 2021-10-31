Наставник Аякса Эрик Тэн Хаг не соблазнился на деньги шейхов.

Эрик Тэн Хаг не намерен переходить в Ньюкасл из-за катастрофического положения английского клуба в АПЛ, сообщает Mirror.

Ньюкасл заинтересован в назначении Тен Хага – ему предлагают третью самую большую зарплату в АПЛ

Новые владельцы "сорок" предлагали нидерландскому специалисту в 5 раз более высокую зарплату, чем он получает в Аякси. Подопечные Тэн Хага сейчас лидируют в нидерландском первенстве, а также возглавляют группу C в Лиге чемпионов.

Ньюкасл борется за выживание, расположившись на 19-й строчке в турнирной таблице АПЛ.

Кристал Пелас сенсационно обыграл Ман Сити, Ливерпуль удержал ничью с Брайтоном, Челси разгромил Ньюкасл и ушел в отрыв