Чемпіонат Англії 2021/22, 10-й тур

Лестер – Арсенал – 0:2

Голи: Габріел, 5, Сміт-Роу, 18

Бернлі – Брентфорд – початок о 17:00

Ліверпуль – Брайтон – початок о 17:00

Манчестер Сіті – Крістал Пелас – початок о 17:00

Ньюкасл – Челсі – початок о 17:00

Уотфорд – Саутгемптон – початок о 17:00

Програму дня в АПЛ відкривав поєдинок на Кінг Пауер Стедіум, де Лестер приймав Арсенал. Лондонці мали за плечима 8-матчеву безпрограшну серію у всіх турнірах (при 6-ти перемогах), а в разі звитяги над "лисами" вони б піднялися на п'яту позицію, впритул наблизившись до зони ЛЧ. Господарі в останніх турах теж виглядали сильно, але початок зустрічі з "канонірами" вони провалили – на 5-й хвилині Габріел вивів гостей уперед, замкнувши подачу з кутового, а на 18-й Сміт-Роу завдяки вдалому відскоку розстріляв ворота метрів з 14-ти. 0:2!

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Змарнувавши ще кілька моментів у першому таймі, Арсенал ледь не пропустив зі штрафного – Ремсдейл перевів удар Меддісона в поперечку, а Габріел вибив м'яч з лінії воріт. Кращих нагод відзначитись голом у Лестер не було ні до перерви, ні після неї. Підопічні Мікеля Артети грали по рахунку і, зрештою, довели матч до комфортної перемоги. 0:2 – "каноніри" виходять на п'яту сходинку, порівнявшись за очками з четвертим Вест Хемом.

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