Тен Хаг розраховує на Роналду до кінця сезону – Кріштіану має пройти принизливий ритуал
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг розповів про плани щодо Кріштіану Роналду, з яким виник черговий скандал.
"Розраховую на Роналду до кінця сезону. Він пропустить матч з Челсі, але повернеться. Я відкритий до цього, але для мене це вимушений страйк. Кріштіану залишається важливою частиною команди, розраховую на нього до кінця сезону.
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Кріштіану тренується, щоб підтримувати себе у формі, щоб підготуватися до наступної гри проти Шерифа. Чи повернеться він 24 жовтня до команди – ми спочатку поговоримо. Але не думаю, що він буде довше поза складом. Не хочу втрачати його. Хочу мати його в команді, він має вплив", – наводить слова Тен Хага Фабріціо Романо.
United Zone повідомляє, що головна умова повернення Кріштіану до складу – перепросити перед усією командою. Нагадаємо, що Роналду пішов зі стадіону до завершення матчу з Тоттенхемом, відмовившись виходити на заміну.
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