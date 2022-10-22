"Розраховую на Роналду до кінця сезону. Він пропустить матч з Челсі, але повернеться. Я відкритий до цього, але для мене це вимушений страйк. Кріштіану залишається важливою частиною команди, розраховую на нього до кінця сезону.

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Кріштіану тренується, щоб підтримувати себе у формі, щоб підготуватися до наступної гри проти Шерифа. Чи повернеться він 24 жовтня до команди – ми спочатку поговоримо. Але не думаю, що він буде довше поза складом. Не хочу втрачати його. Хочу мати його в команді, він має вплив", – наводить слова Тен Хага Фабріціо Романо.

United Zone повідомляє, що головна умова повернення Кріштіану до складу – перепросити перед усією командою. Нагадаємо, що Роналду пішов зі стадіону до завершення матчу з Тоттенхемом, відмовившись виходити на заміну.

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Erik ten Hag: “I count on Cristiano Ronaldo for the rest of the season”. #MUFC



“He’s out for this game, and then we continue. I'm open for that and for me that’s a strike. Cristiano remains an important part of the squad and I count on him for the rest of the season”. pic.twitter.com/LayzIlxnAm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 21, 2022

Ten Hag: “Cristiano’s training to keep himself fit to get ready for the next game vs Sheriff”. #MUFC



“Back on Monday? We will first talk. Will it be longer? I don’t think so, no. I don’t want to miss him. I want him to be in the squad and be involved as he has an impact”. pic.twitter.com/l7mOyQFrNS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 21, 2022