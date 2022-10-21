МЮ планує скорочення видатків після значних витрат на літньому трансферному ринку. Манкуніанці розглядають можливість дострокового розірвання контракту з Кріштіану Роналду, який відсторонений Еріком Тен Хагом від першої команди.

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Португалець відмовився вийти на заміну наприкінці поєдинку АПЛ проти Тоттенхема (2:0) і залишив стадіон до фінального свистка. Після цієї витівки в Манчестер Юнайтед почали роздумувати над прощанням з досвідченим форвардом, угода якого чинна до завершення поточного сезону. Про це повідомляє Inews.

Навіть якщо Жорже Мендеш не знайде своєму клієнту клуб, який готовий буде прихистити вередливу зірку, МЮ все одно може розірвати контракт із Роналду, щоб не платити йому величезну зарплатню, яку той не відпрацьовує на полі. Відхід португальця з клубу може трапитися вже взимку.

У сезоні 2022/23 Кріштіану Роналду зіграв 12 матчів у всіх турнірах. В активі 37-річного форварда 2 голи (1 – в АПЛ) і 1 асист.

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