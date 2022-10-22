Тен Хаг рассчитывает на Роналду до конца сезона – Криштиану должен пройти унизительный ритуал
Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг рассказал о планах насчет Криштиану Роналду, с которым возник очередной скандал.
"Рассчитываю на Роналду до конца сезона. Он пропустит матч с Челси, но вернется. Я открыт к этому, но для меня это вынужденная забастовка. Криштиану остается важной частью команды, рассчитываю на него до конца сезона.
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Криштиану тренируется, чтобы поддерживать себя в форме, чтобы подготовиться к следующей игре против Шерифа. Вернется ли он 24 октября в команду – мы сначала поговорим. Но не думаю, что он будет длиннее вне склада. Не хочу терять его. Хочу иметь его в команде, у него есть влияние", – приводит слова Тен Хага Фабрицио Романо.
United Zone сообщает, что главное условие возвращения Криштиану в состав – извиниться перед всей командой. Напомним, что Роналду ушел со стадиона до завершения матча с Тоттенхэмом, отказавшись выходить на смену.
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