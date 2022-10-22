"Рассчитываю на Роналду до конца сезона. Он пропустит матч с Челси, но вернется. Я открыт к этому, но для меня это вынужденная забастовка. Криштиану остается важной частью команды, рассчитываю на него до конца сезона.

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Криштиану тренируется, чтобы поддерживать себя в форме, чтобы подготовиться к следующей игре против Шерифа. Вернется ли он 24 октября в команду – мы сначала поговорим. Но не думаю, что он будет длиннее вне склада. Не хочу терять его. Хочу иметь его в команде, у него есть влияние", – приводит слова Тен Хага Фабрицио Романо.

United Zone сообщает, что главное условие возвращения Криштиану в состав – извиниться перед всей командой. Напомним, что Роналду ушел со стадиона до завершения матча с Тоттенхэмом, отказавшись выходить на смену.

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Erik ten Hag: “I count on Cristiano Ronaldo for the rest of the season”. #MUFC



“He’s out for this game, and then we continue. I'm open for that and for me that’s a strike. Cristiano remains an important part of the squad and I count on him for the rest of the season”. pic.twitter.com/LayzIlxnAm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 21, 2022

Ten Hag: “Cristiano’s training to keep himself fit to get ready for the next game vs Sheriff”. #MUFC



“Back on Monday? We will first talk. Will it be longer? I don’t think so, no. I don’t want to miss him. I want him to be in the squad and be involved as he has an impact”. pic.twitter.com/l7mOyQFrNS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 21, 2022