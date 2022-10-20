Задушений Тоттенхем без моментів

Тоттенхем набрав хороший хід, нав'язуючи боротьбу за найвищі позиції. Однак Антоніо Конте втратив велику частину атакувального потенціалу через травми Кулусевскі та Рішарлісона. Довелося перейти на 3-5-2. У цій схемі менше креативних і швидких гравців, але центр поля мав би бути надійніше прикритий. Втім, такий розмін не спрацював. Тоттенхем просів і там, і тут.

Манчестер Юнайтед повністю виграв центр поля. У першому таймі "дияволи" завдали 12 ударів з чотирнадцятої зони (по центру перед штрафним майданчиком). Бентанкур, Біссума та Хьойберг регулярно провалювалися, не встигаючи накривати опонентів. Звідти били всі. І Каземіро, і Далот, і Бруну, і Антоні, і Фред. У другому таймі МЮ з тієї зони двічі й забив.

"Шпори" взагалі виглядали безпомічно. Якщо на старті вони ще намагалися відповідати власними швидкими атаками, то до хвилини 30-ї Манчестер Юнайтед повністю їх задушив. Високим пресингом, високою інтенсивністю. Гості незліченну кількість разів втрачали м'яч на власній половині. Переможний гол МЮ розпочався з того, що Фернандеш обікрав Хьойберга.

Манчестер Юнайтед впевнено контролював м'яч на чужій половині, комбінував, загострював, а головне – класно реагував на помилки. "Дияволи" не давали розбігтися Сону та Кейну – лідери Тоттенхема була відрізані від команди. У них три удари на двох загальною вагою 0,1xG. Кейн знайшов свій шанс після пасу Перішіча, однак 1) з гострого кута не забив; 2) там був офсайд.

Матч сезону від Фреда, Рашфорду треба додавати

Героєм манкуніанців несподівано став Фред. Бразилець повернувся в основу тільки через проблеми Еріксена, але відіграв на височенному рівні. Поруч з Каземіро він мав можливість активніше підключатися до атак, де прекрасно себе проявив. В активі ексхавбека Шахтаря 3 передачі під удар. Одна з яких була шедевральною – розрізав з глибини, вивівши Рашфорда сам на сам з воротарем.

Фред забив з допомогою рикошету, але "шпори" стільки дозволяли йому бити (6 ударів), що гол аж ніяк не назвеш випадковим. Перед другим взяттям воріт бразилець теж опинився в потрібному місці та підіграв Бруну. А ще він заробив гострий штрафний, з якого Фернандеш ледь не забив – Льоріс витягнув м'яч з-під поперечини. Французький голкіпер став причиною того, що інтрига трималася бодай годину. У нього 8 сейвів.

Інша причина – Рашфорд. Моментів у МЮ було багато, марнували всі (Антоні влучив у стійку). Однак виділявся Маркус. Він зіпсував два 100-відсоткові шанси. Роналду завершує такі епізоди з заплющеними очима, а Рашфорд просто б'є в голкіпера, коли перед ним порожні ворота. Відчувається, що англієць не може знайти впевненість в собі. Навіть після дубля Арсеналу. Він мав значно раніше закривати матч.

Манчестер Юнайтед все одно впевнено переміг, набрав 19 очок і піднявся на 5 місце в АПЛ. Далі – виїзна битва з Челсі за зону Ліги чемпіонів. Тоттенхем, зігравши на один матч більше, залишився на третій сходинці (23 бали).