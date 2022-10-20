Манчестер Юнайтед впевнено задушив Тоттенхем – виблискував сенсаційний герой "дияволів" з українським минулим
Задушений Тоттенхем без моментів
Тоттенхем набрав хороший хід, нав'язуючи боротьбу за найвищі позиції. Однак Антоніо Конте втратив велику частину атакувального потенціалу через травми Кулусевскі та Рішарлісона. Довелося перейти на 3-5-2. У цій схемі менше креативних і швидких гравців, але центр поля мав би бути надійніше прикритий. Втім, такий розмін не спрацював. Тоттенхем просів і там, і тут.
Манчестер Юнайтед повністю виграв центр поля. У першому таймі "дияволи" завдали 12 ударів з чотирнадцятої зони (по центру перед штрафним майданчиком). Бентанкур, Біссума та Хьойберг регулярно провалювалися, не встигаючи накривати опонентів. Звідти били всі. І Каземіро, і Далот, і Бруну, і Антоні, і Фред. У другому таймі МЮ з тієї зони двічі й забив.
"Шпори" взагалі виглядали безпомічно. Якщо на старті вони ще намагалися відповідати власними швидкими атаками, то до хвилини 30-ї Манчестер Юнайтед повністю їх задушив. Високим пресингом, високою інтенсивністю. Гості незліченну кількість разів втрачали м'яч на власній половині. Переможний гол МЮ розпочався з того, що Фернандеш обікрав Хьойберга.
Манчестер Юнайтед впевнено контролював м'яч на чужій половині, комбінував, загострював, а головне – класно реагував на помилки. "Дияволи" не давали розбігтися Сону та Кейну – лідери Тоттенхема була відрізані від команди. У них три удари на двох загальною вагою 0,1xG. Кейн знайшов свій шанс після пасу Перішіча, однак 1) з гострого кута не забив; 2) там був офсайд.
Матч сезону від Фреда, Рашфорду треба додавати
Героєм манкуніанців несподівано став Фред. Бразилець повернувся в основу тільки через проблеми Еріксена, але відіграв на височенному рівні. Поруч з Каземіро він мав можливість активніше підключатися до атак, де прекрасно себе проявив. В активі ексхавбека Шахтаря 3 передачі під удар. Одна з яких була шедевральною – розрізав з глибини, вивівши Рашфорда сам на сам з воротарем.
Фред забив з допомогою рикошету, але "шпори" стільки дозволяли йому бити (6 ударів), що гол аж ніяк не назвеш випадковим. Перед другим взяттям воріт бразилець теж опинився в потрібному місці та підіграв Бруну. А ще він заробив гострий штрафний, з якого Фернандеш ледь не забив – Льоріс витягнув м'яч з-під поперечини. Французький голкіпер став причиною того, що інтрига трималася бодай годину. У нього 8 сейвів.
Інша причина – Рашфорд. Моментів у МЮ було багато, марнували всі (Антоні влучив у стійку). Однак виділявся Маркус. Він зіпсував два 100-відсоткові шанси. Роналду завершує такі епізоди з заплющеними очима, а Рашфорд просто б'є в голкіпера, коли перед ним порожні ворота. Відчувається, що англієць не може знайти впевненість в собі. Навіть після дубля Арсеналу. Він мав значно раніше закривати матч.
Манчестер Юнайтед все одно впевнено переміг, набрав 19 очок і піднявся на 5 місце в АПЛ. Далі – виїзна битва з Челсі за зону Ліги чемпіонів. Тоттенхем, зігравши на один матч більше, залишився на третій сходинці (23 бали).