Алехандро Гарначо спровокував скандал, поставивши лайки під відео з критикою рішень головного тренера. Цю витівку 19-річного аргентинця Тен Хаг пробачив.

"Алехандро – молодий гравець, йому ще потрібно багато чому навчитися. Він перепросив за це, ми рухаємося далі", – цитує Тен Хага Goal.

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Натомість Джейдону Санчо пощастило менше. Англієць непогано виглядає в оренді за Борусію Д, якій допоміг вийти у півфінал ЛЧ. Втім, Тен Хаг не збирається пробачати вінгера, якого ще на початку сезону вигнав через несумлінне ставлення до роботи.

"Звичайно, я стежу за іншими лігами і нашими орендованими гравцями. Дортмунд та Атлетіко провели фантастичний матч. Чудова гра Борусії, для Джейдона це також гарна новина. Він зробив свій внесок в успіх Дортмунда.

Чи змінює це його перспективи на Олд Траффорд? Ні. Ми знаємо, що Джейдон Санчо — фантастичний футболіст, для нас це не сюрприз. Його проблема не в цьому", – відрубав Тен Хаг.

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