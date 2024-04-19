Алехандро Гарначо спровоцировал скандал, поставив лайки под видео с критикой решений главного тренера. Эту выходку 19-летнего аргентинца Тен Хаг простил.

"Алехандро – молодой игрок, ему еще нужно многому научиться. Он извинился за это, мы движемся дальше", – цитирует Тен Хага Goal.

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А вот Джейдону Санчо повезло меньше. Англичанин неплохо выглядит в аренде за Боруссию Д, которой помог выйти в полуфинал ЛЧ. Впрочем, Тен Хаг не собирается прощать вингера, которого еще в начале сезона выгнал из-за недобросовестного отношения к работе.

"Конечно, я слежу за другими лигами и нашими арендованными игроками. Дортмунд и Атлетико провели фантастический матч. Великолепная игра Боруссии, для Джейдона это также хорошая новость. Он сделал свой вклад в успех Дортмунда.

Меняет ли это его перспективы на Олд Траффорд? Нет. Мы знаем, что Джейдон Санчо – фантастический футболист, для нас это не сюрприз. Его проблема не в этом", – отрезал Тен Хаг.

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