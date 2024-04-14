Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг не захотів відповідати на питання журналіста після гри з Борнмутом (2:2).

Манкуніанці зіграли внічию 2:2 з Борнмутом і з'їхали на сьому сходинку у турнірній таблиці чемпіонату Англії. Наприкінці прес-конференції після гри з "вишнями" головний тренер Манчестер Юнайтед вже, судячи з усього, збирався вставати і йти, коли до нього звернувся журналіст.

Борнмут – Манчестер Юнайтед – 2:2 – відео голів та огляд матчу

– Ви зараз на сьомому місці. Якщо опуститеся нижче, це буде найгірший результат МЮ в історії АПЛ. Думаєте, ви закінчите вище?

– Я не буду коментувати це питання. Зараз це неважливо, – сказав нідерландець, піднімаючись із місця і залишаючи приміщення.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед в АПЛ не може виграти чотири матчі поспіль. У команди Тен Хага три нічиї і одна поразка.

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Erik ten Hag walks out of his press conference when asked about Manchester United's worst Premier League finish in history#manutd #mufc #eriktenhag



Full press conference: https://t.co/A5IZrXa4J4 pic.twitter.com/O72bACqzFx — BeanymanSports (@BeanymanSports) April 13, 2024