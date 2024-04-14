Тен Хаг втік з прес-конференції Манчестер Юнайтед – тренер вибухнув через принизливе питання
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг не захотів відповідати на питання журналіста після гри з Борнмутом (2:2).
Манкуніанці зіграли внічию 2:2 з Борнмутом і з'їхали на сьому сходинку у турнірній таблиці чемпіонату Англії. Наприкінці прес-конференції після гри з "вишнями" головний тренер Манчестер Юнайтед вже, судячи з усього, збирався вставати і йти, коли до нього звернувся журналіст.
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– Ви зараз на сьомому місці. Якщо опуститеся нижче, це буде найгірший результат МЮ в історії АПЛ. Думаєте, ви закінчите вище?
– Я не буду коментувати це питання. Зараз це неважливо, – сказав нідерландець, піднімаючись із місця і залишаючи приміщення.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед в АПЛ не може виграти чотири матчі поспіль. У команди Тен Хага три нічиї і одна поразка.
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