"Серхіо Регілон? Він буде доступний на недільний матч. Він дуже досвідчений гравець, який вже зіграв багато ігор у Ла Лізі та АПЛ. У нього дуже хороша підготовка, ми побачили, що він може грати в дуже інтенсивний футбол, тому ми щасливі.

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Расмус? Він тренувався весь тиждень і почувається добре. Він також зможе зіграти в матчі і, я думаю, що Хьойлунд може претендувати на вихід з перших хвилин", – цитує наставника манкуніанців Manchester evening.

Нагадаємо, що новачок Манчестер Юнайтед Расмус Хьойлунд отримав пошкодження під час літньої підготовки і ще не дебютував за свою команду в АПЛ. За нападника "червоні дияволи" заплатили Аталанті 75 млн.

Манчестер Юнайтед зіграє проти Арсенала в неділю, 3-го вересня. Початок матчу о 18:30 за київським часом.

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