"Серхио Регилон? Он будет доступен на воскресный матч. Он очень опытный игрок, который уже сыграл много игр в Ла Лиге и АПЛ. У него очень хорошая подготовка, мы увидели, что он может играть в очень интенсивный футбол, поэтому мы счастливы.

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Расмус? Он тренировался всю неделю и чувствует себя хорошо. Он также сможет сыграть в матче и, я думаю, что Хёйлунд может претендовать на выход с первых минут", – цитирует наставника манкунианцев Manchester evening.

Напомним, что новичок Манчестер Юнайтед Расмус Хёйлунд получил повреждение во время летней подготовки и еще не дебютировал за свою команду в АПЛ. За нападающего "красные дьяволы" заплатили Аталанте 75 млн.

Манчестер Юнайтед сыграет против Арсенала в воскресенье, 3-го сентября. Начало матча в 18:30 по киевскому времени.

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