Тен Хаг получил усиление перед матчем с Зенченко и Ко – тренер Манчестер Юнайтед подтвердил дебют драгоценного новичка
Наставник Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг высказался относительно вероятного участия Расмуса Хёйлунда во встрече против Арсенала.
"Серхио Регилон? Он будет доступен на воскресный матч. Он очень опытный игрок, который уже сыграл много игр в Ла Лиге и АПЛ. У него очень хорошая подготовка, мы увидели, что он может играть в очень интенсивный футбол, поэтому мы счастливы.
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Расмус? Он тренировался всю неделю и чувствует себя хорошо. Он также сможет сыграть в матче и, я думаю, что Хёйлунд может претендовать на выход с первых минут", – цитирует наставника манкунианцев Manchester evening.
Напомним, что новичок Манчестер Юнайтед Расмус Хёйлунд получил повреждение во время летней подготовки и еще не дебютировал за свою команду в АПЛ. За нападающего "красные дьяволы" заплатили Аталанте 75 млн.
Манчестер Юнайтед сыграет против Арсенала в воскресенье, 3-го сентября. Начало матча в 18:30 по киевскому времени.
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