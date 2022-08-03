Тен Хаг обережно розкритикував Роналду за прояв неповаги до Манчестер Юнайтед
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг поки намагається уникати прямих звинувачень на адресу Кріштіану Роналду.
Кілька днів тому португалець провів свій перший матч за "Червоних дияволів" після трьох місяців перерви. Роналду відіграв перший тайм проти Райо Вальєкано (1:1), а в перерві його замінили.
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Кріштіану не став чекати завершення матчу і достроково покинув стадіон. Приблизно на 80-й хвилині гри його в компанії Діогу Далота сфотографували на парковці. Коментуючи цей інцидент, Ерік Тен Хаг вирішив не переходити на особистості, а просто висловив своє ставлення до таких дій.
"Було багато гравців, хто вирішив поїхати раніше. Я точно не схвалюю це. Це неприйнятно для будь-якого гравця Манчестер Юнайтед. Ми – команда, єдине ціле, і кожен має залишатися на грі до кінця", – цитує Тен Хага MEN з посиланням на Viaplay.
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