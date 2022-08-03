Кілька днів тому португалець провів свій перший матч за "Червоних дияволів" після трьох місяців перерви. Роналду відіграв перший тайм проти Райо Вальєкано (1:1), а в перерві його замінили.

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Кріштіану не став чекати завершення матчу і достроково покинув стадіон. Приблизно на 80-й хвилині гри його в компанії Діогу Далота сфотографували на парковці. Коментуючи цей інцидент, Ерік Тен Хаг вирішив не переходити на особистості, а просто висловив своє ставлення до таких дій.

"Було багато гравців, хто вирішив поїхати раніше. Я точно не схвалюю це. Це неприйнятно для будь-якого гравця Манчестер Юнайтед. Ми – команда, єдине ціле, і кожен має залишатися на грі до кінця", – цитує Тен Хага MEN з посиланням на Viaplay.

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