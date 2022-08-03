Несколько дней назад португалец провел свой первый матч за "Красных дьяволов" после трех месяцев перерыва. Роналду отыграл первый тайм против Райо Вальекано (1:1), а в перерыве его заменили.

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Криштиану не стал ждать завершения матча и досрочно покинул стадион. Приблизительно на 80-й минуте игры его в компании Диогу Далота сфотографировали на парковке. Комментируя этот инцидент, Эрик Тен Хаг решил не переходить на личности, а просто выразил свое отношение к таким действиям.

"Было много игроков, которые решили уехать раньше. Я точно не одобряю это. Это неприемлемо для любого игрока Манчестер Юнайтед. Мы – команда, единое целое, и каждый должен оставаться на игре до конца", – цитирует Тен Хага MEN со ссылкой на Viaplay.

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