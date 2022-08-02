Португалець сподівається покинути Олд Траффорд до першого матчу сезону проти Брайтона (7 серпня), стверджує AS.

Пішов не лише Роналду: Манчестер Юнайтед відреагував на чергову витівку португальця

Роналду повернувся у розташування МЮ і навіть провів один спаринг, проте на його позицію це ніяк не вплинуло. Зірковий нападник хоче перейти в команду, яка виступатиме в Лізі чемпіонів. Щоправда, великої черги покупців поки не помітно. Реальними претендентами виглядають лише Атлетіко і Наполі, але ці клуби не можуть собі дозволити велетенську зарплатню Роналду.

Нагадаємо, контракт 37-річного португальця з МЮ розрахований ще на один сезон. У минулій кампанії нападник провів 38 матчів, в яких оформив 24 голи та 3 асисти.

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