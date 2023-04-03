Ерік Тен Хаг намітив у Манчестер Юнайтед перебудову, і для цього йому потрібно позбутися "баласту".

Влітку Харрі Магуайр, Брендон Вільямс, Алекс Теллес і Антоні Марсьяль будуть виставлені на трансфер. До них приєднається Ерік Байлі, якщо його достроково не викупить Марсель, кольори якого він зараз захищає, перебуваючи в оренді. Про це інформує Manchester Evening News.

"В півзахисті діяли надто високо": Тен Хаг проаналізував поразку Манчестер Юнайтед в матчі проти Ньюкасла

Згідно з джерелом, МЮ може розглянути пропозиції щодо резервного воротаря Діна Хендерсона, якщо такі надійдуть. Також повідомляється, що Тен Хаг стає дедалі нетерплячішим стосовно Джейдона Санчо, який за останні п'ять місяців з'явився у стартовому складі лише п'ять разів.

Наставник Манчестер Юнайтед хоче придбати нового нападника, і метою клубу на літнє трансферне вікно називають капітана Тоттенхема Харрі Кейна. Також нідерландський фахівець хотів би отримати динамічного півзахисника – Френкі де Йонга з Барселони або Джуда Беллінгема з дортмундської Борусії.

Ньюкасл вщент розбив МЮ у матчі АПЛ – нереальні сейви Де Хеа були марними, погром за моментами, ЛЧ під загрозою