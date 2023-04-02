Рашфорд встиг відновитися і вийти в основі. У всьому іншому склади без несподіванок. Матч, як і онлайн-трансляція Ньюкасл – Манчестер Юнайтед на "Футбол 24", стартував о 18:30. Перший момент створили "сороки" на 6 хвилині. Тріп'єр подав з правого флангу, Ісак скинув у центр, а постріл Лонгстафа заблокував Лісандро Мартінес. МЮ відповів на 12-й. Мактомінай видряпав м'яч на правому фланзі, Антоні підхопив і дав за спини, Вегхорст влучив у ближній кут, але тільки зовнішньої сітки.

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Божевільний момент втратили Ісак і Віллок, які по черзі пробивали головою та ногою після подачі Мерфі з правого флангу – подвійний сейв Де Хеа, іспанець парирує навіть лежачи. Бруну взявся за свою улюблену справу, вивівши Антоні на непогану позицію, обійшлося. Сен-Максімен просто знищує Далота постійними фінтами, танцями, ривками. Пробиває французький лівий вінгер сам, навішує точно на голову Лонгстафу. Вперто пробачають господарі. МЮ ж намагається тиснути на зону Дена Бьорна. Цього разу праворуч вибігав на простір Рашфорд, в якого навіть бутс з ноги злетів. Маркус був настільки розлючений, ніби готовий запустити ним у суддю. Майже як заповідав сер Алекс.

Зв'язка мрії ледь знову не спрацювала. Рашфорд цього разу ліворуч продерся і почекав підключення Фернандеша з глибини – захисники заблокували. Станом на 35 хвилину в Ньюкасла вдвічі більше торкань у чужому штрафному (15), ніж набили манчестерці (7). Бруну вимагає пенальті за жорстко поставлену ногу Шера. Судді мають іншу думку, а португалець традиційно протестує настільки емоційно, ніби в нього гаманця щойно поцупили.

Сен-Максімен ну дуже хоче віддати асист на Лонгстафа. Чи хоча б на Віллока. В обох випадках партнери пробивають без перешкод недостатньо влучно. Шоу класно виклав з кутового на Антоні. Також вище. Як же круто Ньюкасл розганяє свої контратаки, особливо в цьому потужно виглядають Сен-Максімен та Ісак. Француз розхитує Далота і Забітцера і котить на шведа. Лісандро Мартінес знову блокує міцний постріл. Як же розумно це робить, плечем, ховаючи руки за спину. Чемпіон світу 2022, що й казати.

Показували перед перервою екс-хавбека Шахтаря Фреда. Мактоміная кілька разів небезпечно накривали, після чого голим степом оборони манкуніанців проходила контра. Однак Тен Хаг вирішив довіряти процесу і опорнику, який забив за Шотландію по 2 голи Кіпру та Іспанії у недавніх матчах відбору Євро-2024. Наче дежавю, стартує друга половина. Тріп'єр подає стандарт, Шера зносить від власного удару головою. Сен-Максімен змушує Далота випльовувати останні легені. Хоча загалом біля воріт Де Хеа не так пожежно, як у 1 таймі. Шер згадав свою стукалку і здалеку майже влучив.

З такими труднощами гості вибороли кутовий, і навіть не довели справу до удару. Лише Антоні, хоч і тільки раз з-за меж штрафного, пробивав після перерви за МЮ, але його замінили на Санчо. Також Марсьяль вийшов, бо інертний Вегхорст нічого не вносив у напад. Ну, а відкрив рахунок Ньюкасл. Кілька разів поспіль знімають господарі підбирання у фінальній третині, а далі розписують казкову комбінацію. Ісак праворуч на Бруно Гімараєса, той подає на ліву стійку, де Сен-Максімен нарешті віддає гольовий пас – Віллока загубили перед порожніми воротами зовсім одного.

Allan Saint-Maximin for Newcastle in the first half vs. Man Utd:



100% take-on success

100% duels won

94% pass accuracy

22 touches

5 chances created (most)

4 touches in opp. box

1 foul won



Can't stop those dancing feet. pic.twitter.com/LdtwhJv9TV — Squawka Live (@Squawka_Live) April 2, 2023

Освіжив фланги атаки Едді Хау. Сен-Максімен заслужив елітний релакс після нинішнього виступу, Мерфі теж доволі гостро діяв. Жоелінтон ж із Гордоном здатні відпрацювати на обох половинах. Нереальний момент на 76 хвилині. Після подачі кутового, який заробив Гордон, Де Хеа навприсядки дивом парирує удар Жоелінтона з пари метрів, а Марсьяль вибиває з порожніх воріт після добивання Шера. Бьорн виграє верхову дуель в центрі поля, запускаючи Віллока в політ лівим краєм за дублем, а той по-зрадницьки вислизає з неточним ударом.

Manchester United's Premier League results since winning the League Cup:



Liverpool 7-0 Man Utd

Man Utd 0-0 Southampton

Newcastle 2-0 Man Utd pic.twitter.com/6yi61RRBxe — B/R Football (@brfootball) April 2, 2023

Бруну розкішно закидає носком з глибини. Марсьяль тонко приймає, і лише блок двох "сорок" псує красу моменту. Ден Бьорн на подачі кутового тягнеться за м'якою подачею партнера, але дає повз ворота. Тріп'єр навісив ще раз, уже з правого кута поля, і Вілсон став джокером, вгативши під ліву стійку. Програв цю ключову повітряну дуель Ліндельоф, який також вийшов на заміну. Бруно Гімараєс так заводив трибуни, що ледь не травмувався – аж присісти довелося.

FT: Newcastle 2-0 Man Utd



xG: 3.57-0.43

Shots: 22-6

Shots on target: 6-1

Big chances: 4-0

Touches in opp. box: 46-15

Possession: 46%-54%



Newcastle now 3rd on the table #NEWMUN #PremierLeague pic.twitter.com/q4AtO4bdJE — Elites Sport (@elites_sport) April 2, 2023

Шер перехопив у центральному полі, побіг у штрафний і обігрався з усе тим же бразильцем – мінімальний промах відділив від розгромного рахунку, який був би цілком по грі. "Сороки" ніби в більшості грали, набивши цілих 3,57 очікуваних голів. "Червоним дияволятам" було дозволено мізер (0,43 xG). Ньюкасл зрівнюється з МЮ за очками (по 50), але посуває команду Тен Хага завдяки кращій різниці голів (плюс 18). А вже у понеділок, 3 квітня, Тоттенхем має всі шанси викинути манкуніанців із зони Ліги чемпіонів, якщо переможе Евертон.

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