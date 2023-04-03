"Мені неприємно про це говорити, але суперник сьогодні був кращим, особливо у плані рішучості, пристрасті, бажання. Він сильніше хотів виграти й досяг свого. Ми створювали моменти, але треба йти вперед так само рішуче, як і вони. Ми були недостатньо хороші та залишали для них дуже багато можливостей.

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Треба бути голодними та віддавати на поле всі сили. Наша гра в атаці була недостатньо гострою. Не хочу виділяти когось одного, справа у всій команді. Ми були незадоволені тим, що в півзахисті діяли надто високо і дозволяли їхнім центральним захисникам легко ходити вперед.

Треба було грати трохи глибше. У зв'язку з цим було зроблено заміни. Також треба було додати енергійності. Нам треба змиритися з цією невдачею та винести з неї урок. Ми вже поверталися на переможний шлях після гри з Ліверпулем, тож я не переживаю. Я вірю у команду. Ми повернемося", – сказав головний тренер Манчестер Юнайтед в інтерв'ю Sky Sports.

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