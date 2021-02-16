Керівництво Борусії з Менхенгладбаха розпочало пошуки спадкоємця Марко Розе. Нинішній керманич команди зібрався до дортмундської Борусії після сезону 2020/21.

Боси "жеребців" окреслили коло претендентів на в перспективі вакантну посаду, повідомляє kicker.

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Основними кандидатами на заміну Розе є головний тренер амстердамського Аякса Ерік Тен Хаг і колишній керманич ПСВ з Ейндховена Марк ван Боммель. Обидва претенденти добре знайомі з особливостями німецького футболу. Зокрема, Тен Хаг працював із дублем мюнхенської Баварії у 2013-2015 рр., а ван Боммель захищав кольори "ротен" з 2006-го по 2011 рік. Альтернативні кандидати – Флоріан Кофельдт, Джессі Марш і Аді Хюттер.

До слова, на цей момент Борусія М посідає 7-ме місце в Бундеслізі, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на 6 очок.

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