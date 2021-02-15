"Жеребці" у своєму офіційному Twitter повідомили про відхід німецького фахівця по завершенні сезону.

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Новим клубом Розе стане Борусія Дортмунд. За інформацією ЗМІ, "джмелі" повинні виплатити 5 млн євро компенсації, які передбачені у контракті 44-річного тренера з Гладбахом. Список кандидатів на заміну величезний – Джессі Марш (Зальцбург), Флоріан Кофельдт (Вердер), Аді Хюттер (Айнтрахт Ф), Марк ван Боммель (вільний після звільнення з ПСВ) і навіть Ерік Тен Хаг (Аякс).

Додамо, що Розе проводить лише другий сезон на чолі Борусії М. У поточній кампанії команда сенсаційно вийшла з групи Ліги чемпіонів, двічі знищивши Шахтар – 6:0 і 4:0.

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