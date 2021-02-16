Боссы "жеребцов" очертили круг претендентов на вакантную в перспективе должность, сообщает kicker.

Розе официально покинет Боруссию М в конце сезона – палача Шахтера заберет Дортмунд за немалую компенсацию

Основными кандидатами на замену Розе являются главный тренер амстердамского Аякса Эрик Тен Хаг и бывший наставник ПСВ из Эйндховена Марк ван Боммель. Оба претендента хорошо знакомы с особенностями немецкого футбола. В частности, Тен Хаг работал с дублем мюнхенской Баварии в 2013-2015 гг., а ван Боммель защищал цвета "ротен" с 2006-го по 2011 год. Альтернативные кандидаты – Флориан Кофельдт, Джесси Марш и Ади Хюттер.

К слову, на данный момент Боруссия М занимает 7-е место в Бундеслиге, отставая от зоны Лиги чемпионов на 6 очков.

Розе в Дортмунді – це круто. Він може повернути кризовій Борусії магію Клоппа та кинути виклик Баварії