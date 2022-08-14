"Важко та несподівано. Команда має взяти на себе відповідальність, і мені шкода вболівальників, ми їх підвели. Я просив футболістів грати з вірою та брати на себе відповідальність, але вони цього не зробили.

Брентфорд – Манчестер Юнайтед – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Тільки коли ми триматимемося разом, ми подолаємо все. Не зрозумійте мене неправильно, головна відповідальність лежить на тренері, і я беру її на себе, але я маю дати гравцям віру, і вони повинні досягти цього самі.

Ми як команда перебуваємо у складному процесі, і ви, зрозуміло, очікуєте на інший старт. Схоже, те, що відбувалося минулого сезону, ми привносимо в цей. Потрібно швидко це змінити. Нам потрібні нові та якісні гравці. Ми намагатимемося переконати їх приєднатися до нас", – цитує Тен Хага ВВС.

Манчестер Юнайтед зазнав розгрому від Брентфорда, пропустивши 4 голи за 35 хвилин першого тайму