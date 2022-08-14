"Трудно и неожиданно. Команда должна взять на себя ответственность, и мне жаль болельщиков, мы их подвели. Я просил футболистов играть с верой и брать на себя ответственность, но они этого не сделали.

Брентфорд – Манчестер Юнайтед – 4:0 – видео голов и обзор матча

Только когда мы будем держаться вместе, мы преодолеем все. Не поймите меня неправильно, главная ответственность лежит на тренере, и я беру ее на себя, но я должен дать игрокам веру, и они должны добиться этого сами.

Мы как команда находимся в сложном процессе, и вы, разумеется, ожидаете другого старта. Похоже, то, что происходило в прошлом сезоне, мы привносим в этот. Необходимо быстро это изменить. Нам нужны новые и качественные игроки. Мы будем пытаться убедить их присоединиться к нам", – цитирует Тен Хага ВВС.

Манчестер Юнайтед потерпел разгром от Брентфорда, пропустив 4 гола за 35 минут первого тайма