Крістіан Еріксен влітку цілком серйозно роздумував над тим, аби залишитися у Брентфорді, але все ж вирішив перебратися в Манчестер Юнайтед. Сьогодні данець, скоріше, допомагав своїй колишній команді.

Манчестер Юнайтед зазнав розгрому від Брентфорда, пропустивши 4 голи за 35 хвилин першого тайму

Заради справедливості зауважимо, що не лише Еріксен провалив матч. Результативної помилки також припустився Де Хеа. Однак коли до 35-ї хвилини програєш 0:4, то проблема, очевидно, не в комусь персонально. На другий тайм Ерік Тен Хаг сильно змінив склад, але все, чого зміг досягти МЮ, це просто більше не пропустити. Після двох турів манкуніанці останні в таблиці АПЛ.