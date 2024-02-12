"Останні місяці я фактично був відсутнім в Лудогорці через причини, про які вже не хочу говорити. Це історія. У мене угода була розрахована до літа, але...

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Ця тема для мене дуже болюча. Я постійно грав та був одним з капітанів, а в один момент просто перестав потрапляти у заявку і це тривало три місяці. Не хочу підіймати цю тему. З любов'ю ставлюся до Лудогорця, із яким пережив безліч позитивних емоцій та моментів. Бажаю їм успіху.

Чи повністю зі мною розрахувалися у Болгарії? Так. В цьому плані Лудогорець є дуже солідним клубом. За усі роки тут ніколи не виникало фінансових питань", – розповів Пластун у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, за свою кар'єру 33-річний футболіст встиг пограти за Оболонь, Карпати, Лудогорець та Гент. За збірну України провів 4 матчі. З Ордабаси Пластун підписав контракт на один сезон.

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