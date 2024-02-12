"Последние месяцы я фактически отсутствовал в Лудогорце по причинам, о которых уже не хочу говорить. Это история. У меня соглашение было рассчитано до лета, но...

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Эта тема для меня очень болезненная. Я постоянно играл и был одним из капитанов, а в один момент просто перестал попадать в заявку и это продолжалось три месяца. Не хочу поднимать эту тему. С любовью отношусь к Лудогорцу, с которым пережил множество положительных эмоций и моментов. Желаю им успеха.

Полностью ли со мной рассчитались в Болгарии? Да. В этом плане Лудогорец является очень солидным клубом. За все годы здесь никогда не возникало финансовых вопросов", – рассказал Пластун в комментарии Українському футболу.

Напомним, за свою карьеру 33-летний футболист успел поиграть за Оболонь, Карпаты, Лудогорец и Гент. За сборную Украины провел 4 матча. С Ордабасы Пластун подписал контракт на один сезон.

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