Телін прибув у Київ на переговори з Динамо

Нападник Андерлехта Ісаак Телін прибув до столиці України, аби поговорити з керівництвом Динамо про свій трансфер.

Шведський нападник Андерлехта Ісаак Телін прибув до Києва на переговори з Динамо, повідомляє портал Динамоманія.

Повідомляється, що Телін був присутнім на матчі Динамо з Шахтарем.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Телін продовжить кар'єру в Ньюкаслі, але футболіст вирішив прибути до Києва після того, як отримав пропозицію від Динамо.

Також повідомляється, що Андерлехт розглядає лише варіант продажу футболіста, але кияни сподіваються взяти його в оренду.

У минулому сезоні протягом 25 матчів у чемпіонаті Бельгії Телін забив 16 голів та віддав 3 результативні передачі.

Динамо – Шахтар: продовження серії Хацкевича, нестабільний Пятов та хороші перспективи чемпіонської гонки