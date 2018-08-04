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Телін прибув у Київ на переговори з Динамо

3 серпня 23:33 1297 Читать на русском
Телін прибув у Київ на переговори з Динамо
Ісаак Телін / Фото: ФК Андерлехт

Нападник Андерлехта Ісаак Телін прибув до столиці України, аби поговорити з керівництвом Динамо про свій трансфер.

Шведський нападник Андерлехта Ісаак Телін прибув до Києва на переговори з Динамо, повідомляє портал Динамоманія.

Повідомляється, що Телін був присутнім на матчі Динамо з Шахтарем.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Телін продовжить кар'єру в Ньюкаслі, але футболіст вирішив прибути до Києва після того, як отримав пропозицію від Динамо.

Також повідомляється, що Андерлехт розглядає лише варіант продажу футболіста, але кияни сподіваються взяти його в оренду.

У минулому сезоні протягом 25 матчів у чемпіонаті Бельгії Телін забив 16 голів та віддав 3 результативні передачі.

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Теги
Головне Трансфери Динамо Динамо Трансфери Динамо Київ Ісаак Телін Ісаак Телін Андерлехт Андерлехт
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