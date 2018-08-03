Нападающий Андерлехта Исаак Телин прибыл в столицу Украины, чтобы поговорить с руководством Динамо о своем трансфере.

Шведский нападающий Андерлехта Исаак Телин прибыл в Киев на переговоры с Динамо, сообщает портал Динамомания.

Сообщается, что Телин присутствовал на матче Динамо с Шахтером.

Ранее СМИ сообщали, что Телин продолжит карьеру в Ньюкасле, но футболист решил прибыть в Киев после того, как получил предложение от Динамо.

Также сообщается, что Андерлехт рассматривает только вариант продажи футболиста, но киевляне надеются взять его в аренду.

В прошлом сезоне в течение 25 матчей в чемпионате Бельгии Телин забил 16 голов и отдал 3 результативные передачи.

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