Телеканали "Футбол" транслюватимуть три нових турніри

З 1 лютого в ефірі телеканалів "Футбол 1/2/3" з'являться турніри, матчі яких раніше не транслювали в Україні.

Починаючи з найближчого вікенду глядачі телеканалів зможуть побачити матчі чемпіонатів Нідерландів та Аргентини, а також Кубка Бразилії, інформує footballua.tv.

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Перший матч чемпіонату Нідерландів буде показаний вже найближчої неділі, 2 лютого. Центральна зустріч 21 туру Аякс – ПСВ транслюватиметься в прямому ефірі на телеканалі "Футбол 3". Початок матчу о 17:45.

Зазначимо, що в чемпіонаті Аргентини наразі зіграли 17 турів, а Кубок Бразилії стартує 5 лютого.

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