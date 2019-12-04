Канали "Футбол" будуть боротися за повернення АПЛ, – Денисов

Генеральний директор телеканалів "Футбол" Олександр Денисов поділився планами щодо трансляцій чемпіонату Англії, які у цьому сезоні здобула ірландська компанія Setanta Sports.

"АПЛ – це не прокол, а життя. Хотілося б володіти всіма чемпіонатами, але всі розуміють, що з початку війни ми не можемо залишатися в колишніх реаліях.

Денисов анонсував трансляцію нових ліг на каналі Футбол 3

Іноземна компанія Setanta не переживала тих стресів, яких зазнали ми. Чи хочемо ми повернути чемпіонат Англії – так. Чи будемо боротися – звичайно", – наводить слова Денисова Tribuna.

Зазначимо, канали "Футбол 1" та "Футбол 2" мали права на трансляцію матчів англійського чемпіонату, починаючи з сезону 2010/11, придбавши їх восени 2010 року.

Моурінью повертається в Манчестер, Ярмоленко полює на "вовків", знамените англійське дербі – топ-матчі євромідвіку