"Це просто такі специфічні люди, з якими треба знати, як поводитися. Мені, напевно, трошки пощастило, тому що я їх знаю дуже багато років. Знаю, як Хачеріді прийшов, пам’ятаю тільки в Динамо. Розумієш, вони такими теж не просто так стають. Десь є певні такі кордони в житті і в футбольному житті.

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Те, що я особисто зумів відстежити за цими двома: знаєш, коли ти десь злітаєш, десь тебе піднесли туди на якийсь "рівень Бог" – можливо, частково десь зіркова хвороба, і що тобі все можна, ти можеш собі щось дозволити. Але в інших моментах ти бачиш зовсім інших людей.

В той момент, коли Хачеріді пішов з Динамо, кар’єра пропала, пропав як гравець. Гармаш був зі мною в Туреччині. Це два кардинально різних Гармаші – в Динамо і в Туреччині. І це я говорив їм, коли був ще в Динамо.

Можливо, деколи, коли вони мене виводили, я собі говорив. Але вони класні пацани. Найголовніше – не на екран це круті пацани, добрі люди, щирі. Це те, за що я їх люблю. А те, які вони неадекватні дурки – у них свої хрущі в голові", – поділився Морозюк на подкасті Брутального футболу.

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