"Это просто такие специфические люди, с которыми надо знать, как себя вести. Мне, наверное, немножко повезло, потому что я их знаю очень много лет. Знаю, как Хачериди пришел, помню только в Динамо. Понимаешь, они такими тоже не просто так становятся. Где-то есть определенные такие границы в жизни и в футбольной жизни.

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То, что я лично сумел отследить за этими двумя: знаешь, когда ты где-то взлетаешь, где-то тебя вознесли туда на какой-то "уровень Бог" – возможно, частично где-то звездная болезнь, и что тебе все можно, ты можешь себе что-то позволить. Но в других моментах ты видишь совсем других людей.

В тот момент, когда Хачериди ушел из Динамо – карьера пропала, пропал как игрок. Гармаш был со мной в Турции. Это два кардинально разных Гармаша – в Динамо и в Турции. И это я говорил им, когда был еще в Динамо.

Возможно, порой, когда они меня выводили, я себе говорил. Но они классные пацаны. Самое главное – не на экран это крутые пацаны, добрые люди, искренние. Это то, за что я их люблю. А то, какие они неадекватные дурки – у них свои хрущи в голове", – поделился Морозюк на подкасте Брутального футбола.

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