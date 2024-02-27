За словами 36-річного Морозюка, він реально боявся, що Гармаш може підірвати весь будинок через свій не надто високий рівень відповідальності.

"У Туреччині Гармаш жив піді мною. Я боявся ночувати в квартирі, бо в Туреччині у нас були газові балони. Я реально боявся, не міг заснути. Гармаш – це такий тіп, який може відкрутити, а потім сказати: "Та, забув", а газ може хе*ачити.

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Я реально боявся за весь будинок. Певний час я жив на базі. Вже коли почався COVID-19, то на базі стало важкувато, я заїхав у квартиру. Але я йому деколи навіть писав: "Ти газ перевірив?".

Мені тоді навіть щодо "корони" дзвонили. Я кажу: "Я не того боюся. Для мене "корона" не така небезпечна, як Гармаш. Я з двома вірусами борюся". Але з ним завжди весело", – розповів Морозюк в ефірі подкасту на Брутальному футболі.

Нагадаємо, Гармаш і Морозюк разом виступали за Різеспор у другій частині сезону 2020/21. Денис протримався в турецькому клубі тільки півроку, а зараз екс-динамівець захищає кольори Металіста 1925. Микола віддав Різеспору 2,5 роки кар'єри, а бутси на цвях повісив у 2023-му.

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