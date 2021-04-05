"Наразі тренер працює в команді, хоча майбутнє дійсно туманне. Уявіть собі – навколо нього постійно говорять про звільнення. Це не додає тобі впевненості, а чемпіонат потрібно дограти. І ще є шанси поборотися за чемпіонство. Якби їх не було, то можна було б говорити, що з Каштру треба прощатися.

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Я впевнений, що клуб цими чутками намагається підтримати тренера – давай, допрацьовуй, ще повинна бути мотивація. Хоча моя особиста думка – Каштру не залишиться в Шахтарі. Може статися щось дивне, але навіть якщо Шахтарю дивом вдасться виграти чемпіонат, то Каштру не залишиться.

Дуже багато проблем всередині команди. З Тайсоном – всі знають, що він специфічний футболіст. Але він дуже добра людина, і з ним можна було знайти спільну мову, щоб він дограв чемпіонат. Він адекватна і жива людина, хоча іноді надто емоційна. Це не додає впевненості іншим ветеранам. Конфлікт між молодими і старшими у Шахтарі насправді присутній. І це головна проблема тренера. Те, що відбувається – це проблема тренера, а не футболістів. Якщо тренер не є авторитетом в роздягальні, то це величезна проблема для нього", – резюмував Циганик у ефірі ЦиганикLIVE.

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