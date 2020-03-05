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Тайсон знову "страждає" у соціальних мережах – бразильця не тішать навіть розгромні перемоги Шахтаря

11:06 1337 Читать на русском
Тайсон знову "страждає" у соціальних мережах – бразильця не тішать навіть розгромні перемоги Шахтаря
Тайсон / Сайт Шахтаря

Форвард Шахтаря Тайсон продовжує давати неоднозначні натяки у своїх соціальних мережах.

4’ Сергій Кривцов
9’ Володимир Адамюк
19’ Тайсон
23’ Євген Коноплянка
 
Владислав Супряга 82’
4’ Сергій Кривцов
9’ Володимир Адамюк
19’ Тайсон
23’ Євген Коноплянка
82’ Владислав Супряга

Бразилець у Instagram вкотре поскаржився на свій непростий психологічний стан.

Шахтар – СК Дніпро-1 – 4:1 – відео голів та огляд матчу

"Є люди, які не хочуть помічати страждання інших. Страждати! +3 очки, продовжуємо", – написав Тайсон після розгромної перемоги над СК Дніпро-1 (4:1) у 21 турі УПЛ. До слова, у цій зустрічі бразилець відзначився голом, який став для нього восьмим у сезоні.

Нагадаємо, раніше Тайсон неодноразово заявляв про своє бажання покинути Шахтар. Керівництву "гірників" така позиція не сподобалась, тому у легіонера забрали капітанську пов'язку.

Шахтар без спротиву розгромив СК Дніпро-1 і знову має +13 нагорі УПЛ – дніпряни втратили шанси на топ-6

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Теги
Шахтар Шахтар Тайсон Тайсон Шахтар - СК Дніпро-1
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