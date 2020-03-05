Тайсон знову "страждає" у соціальних мережах – бразильця не тішать навіть розгромні перемоги Шахтаря

Форвард Шахтаря Тайсон продовжує давати неоднозначні натяки у своїх соціальних мережах.

Бразилець у Instagram вкотре поскаржився на свій непростий психологічний стан.

Шахтар – СК Дніпро-1 – 4:1 – відео голів та огляд матчу

"Є люди, які не хочуть помічати страждання інших. Страждати! +3 очки, продовжуємо", – написав Тайсон після розгромної перемоги над СК Дніпро-1 (4:1) у 21 турі УПЛ. До слова, у цій зустрічі бразилець відзначився голом, який став для нього восьмим у сезоні.

Нагадаємо, раніше Тайсон неодноразово заявляв про своє бажання покинути Шахтар. Керівництву "гірників" така позиція не сподобалась, тому у легіонера забрали капітанську пов'язку.

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