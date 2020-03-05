Тайсон снова "страдает" в социальных сетях – бразильца не радуют даже разгромные победы Шахтера

Форвард Шахтера Тайсон продолжает давать неоднозначные намеки в своих социальных сетях.

Бразилец в Instagram снова пожаловался на свое непростое психологическое состояние.

Шахтер – СК Днепр-1 – 4:1 – видео голов и обзор матча

"Есть люди, которые не хотят замечать страдания других. Страдать! +3 очка, продолжаем", – написал Тайсон после разгромной победы над СК Днепр-1 (4:1) в 21 туре УПЛ. К слову, в этой встрече бразилец отметился голом, который стал для него восьмым в сезоне.

Напомним, ранее Тайсон неоднократно заявлял о своем желании покинуть Шахтер. Руководству "горняков" такая позиция не понравилась, поэтому у легионера забрали капитанскую повязку.

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