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Тайсон снова "страдает" в социальных сетях – бразильца не радуют даже разгромные победы Шахтера

11:06 197 Читати українською
Тайсон снова "страдает" в социальных сетях – бразильца не радуют даже разгромные победы Шахтера
Тайсон / Сайт Шахтера

Форвард Шахтера Тайсон продолжает давать неоднозначные намеки в своих социальных сетях.

4’ Сергей Кривцов
9’ Владимир Адамюк
19’ Тайсон
23’ Евгений Коноплянка
 
Владислав Супряга 82’
4’ Сергей Кривцов
9’ Владимир Адамюк
19’ Тайсон
23’ Евгений Коноплянка
82’ Владислав Супряга

Бразилец в Instagram снова пожаловался на свое непростое психологическое состояние.

Шахтер – СК Днепр-1 – 4:1 – видео голов и обзор матча

"Есть люди, которые не хотят замечать страдания других. Страдать! +3 очка, продолжаем", – написал Тайсон после разгромной победы над СК Днепр-1 (4:1) в 21 туре УПЛ. К слову, в этой встрече бразилец отметился голом, который стал для него восьмым в сезоне.

Напомним, ранее Тайсон неоднократно заявлял о своем желании покинуть Шахтер. Руководству "горняков" такая позиция не понравилась, поэтому у легионера забрали капитанскую повязку.

Шахтер без сопротивления разгромил СК Днепр-1 и снова имеет +13 наверху УПЛ – днепряне потеряли шансы на топ-6

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Шахтер Шахтер Тайсон Тайсон Шахтер - СК Днепр-1
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