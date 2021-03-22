Відхід Тайсона із Шахтаря на фоні нещодавнього скандалу та завершення контракту влітку виглядає все більше ймовірним. Головним претендентом на "гірника" є Інтернасьйонал, представники якого вкотре відкрито заявляють про перемовини.

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"Ми просунулися вперед. Він дуже хоче повернутися і згоден заробляти менше, ніж зараз у Шахтарі. Наші двері відкриті. Все йде дуже добре і в слушний час ці перемовини завершаться. Я дійсно вірю, що ми зможемо на нього розраховувати", – оцінює ситуацію віце-президент "народного клубу" Данні Дубін у коментарі Revista Colorada.

Нагадаємо, бразилець грає за донеччан з 2013 року. Перед цим виступав за Металіст, до якого перебрався якраз із Інтернасьйонала. У поточному сезоні Тайсон провів за "гірників" 24 матчі у всіх турнірах, забив два м'ячі та віддав один асист.

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