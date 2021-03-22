Уход Тайсона из Шахтера на фоне недавнего скандала и завершения контракта летом выглядит все более вероятным. Главным претендентом на "горняка" является Интернасьонал, представители которого в очередной раз открыто заявляют о переговорах.

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"Мы продвинулись вперед. Он очень хочет вернуться и согласен зарабатывать меньше, чем сейчас в Шахтере. Наши двери открыты. Все идет очень хорошо и в удобное время эти переговоры завершатся. Я действительно верю, что мы сможем на него рассчитывать", – оценивает ситуацию вице-президент "народного клуба" Данни Дубина в комментарии Revista Colorada.

Напомним, бразилец играет за дончан с 2013 года. Перед этим выступал за Металлист, в который перебрался как раз из Интернасьоналя. В текущем сезоне Тайсон провел за "горняков" 24 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал один ассист.

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