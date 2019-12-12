Оригінальні винуватці вильоту Шахтаря знайдені – соцмережі про тріумф Маліновського з Аталантою і фіаско донеччан в ЛЧ

Шахтар поступився Аталанті з рахунком 0:3 і вилетів з Ліги чемпіонів в ЛЄ цілком заслужено. Навіть палкі уболівальники донецького клубу не можуть заперечувати очевидного, хоча й мають великі питання до суддівства.

"Футбол 24" зібрав реакцію соцмереж на драматичний матч ЛЧ Шахтар – Аталанта. "Гірники" вдруге поспіль вилетіли в Лігу Європи за підсумками групового турніру. При цьому для виходу в плей-офф Ліги чемпіонів було достатньо просто не програти італійцям у рідних стінах. Однак у Харкові команда Каштру набрала лише 1 бал з Динамо Загреб, зазнавши двох розгромних поразок. Разючий контраст з виїзними матчами, де не поступилися нікому, навіть Манчестер Сіті. Цього разу також був пізній гол, але на користь суперника донецького клубу.

Шахтар – Аталанта: Каштру почав, VAR добив – Маліновський в ЛЧ не переважує страх за збірну України, але позитив є

Далеко не всіх наших земляків засмутив подібний підсумок. Заступник головного редактора журналу "Футбол", спортивний коментатор Андрій Шахов, який вболіває за Динамо, зацінив "гольовий пас" Степаненка на останніх хвилинах. Як би не зіграли кияни проти Лугано, Шахтар подарував цьому автору своєрідне задоволення.

Інший коментатор Руслан Свірін акцентує на тому, що "VAR став у нагоді" і вважає – переміг той, хто більше хотів, хоча певні передумови для успішнішої гри Шахтаря до першого пропущеного були.

Ще трохи зловтіхи від київських журналістів.

Серед коментаторів каналів "Футбол" розгорілася дискусія щодо виходу Марлоса замість Тете. Гравець збірної України не виправдав очікувань.

Хтось здивувався безладу в грі та розгромному рахунку, а "Футбол 24" ж застерігав Шахтар!

ну, я б не сказав. для мене цей рахунок та безлад у грі сюрприз — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) December 11, 2019

Експерт у питаннях Кальчо Яна Дашковська прогнозувала успіх Аталанти ще в серпня.

Ну вот, кто-то был прав https://t.co/JbUWnD7tX5 — Iana Dashkovska (@dasciassl) December 11, 2019

Раніше такого не було. Плавно наближаємося до закритої Суперліги з представників лише топ-чемпіонатів? Багато хто з вболівальників бачить велику проблему української команди в непослідовному суддівстві.

А ось інсайдер каналів "Футбол" Ігор Бурбас називає смертельно небезпечною психологію Шахтаря "не програти". Серед головних винуватців вважає Тайсона, який начебто не підходить для ролі капітана та Мораєса, мовляв, Жуніор не тягне на статус топ-нападника.

Крупний рахунок, крупне розчарування. Як на мене, у Шахтаря в якийсь момент зникло бажання виграти і захотілося просто не програти. А така психологія смертельно небезпечна. Було багато емоцій і не було лідера. Для великих задач команді потрібен топ-нападник і новий капітан.. — Igor Burbas (@iburbas) December 11, 2019

Блогер "Футбол 24" Сергій Тищенко виділяє роль вихованців Шахтаря Маліновського і Зінченка – єдиних наших, хто вийшов з групи донецького клубу в плей-офф ЛЧ. Лідери збірної України виявилися не потрібними, зате у центрі поля "гірників" є Алан Патрік з Коваленком. Зараз наші легіонери з топ-чемпіонатів коштують в рази більше, але чи зробить менеджмент Шахтаря урок з цього фіаско? Хоча тут як подивитися. Може, б Зіна та Малина і не досягли такого рівня, якби не рвалися в Європу та прагнули більшого, ніж оренди в УПЛ.

Ну, і трохи тролінгу Додо та Даріо Срни за безглузде вилучення. Суддя, може, й непослідовний, але з нервами і дисципліною треба працювати значно краще.

Команда Каштру не впоралася. Час згадувати провал Шахтаря з Маліновським і трансфери Тете, Додо та компанії.

Скаут Алекс Великих, який чимало працює на італійському ринку, гадає, що вирішальним виявився фактор Тренера. Гасперіні ріс з кожним матчем, як і його божественна (сьогодні в Італії її називають тільки так) Аталанта. Маліновський ще раз довів, що він якісний футболіст, а молодь Шахтаря поки не здатна тягнути, коли старі лідери відчувають проблеми. Донецький клуб потребує підсилення чемпіонату України, інакше будуть проблеми з ростом.

Як саме переграли Каштру? Аталанта перебудувалася, "вийшовши з 6 півзахисниками проти 5 в першому таймі, завдання було робити фільтр проти швидкісних флангових гравців Шахтаря. Як тільки Каштру зняв швидкого Тете, замінивши його на Марлоса (гравця з зовсім іншими характеристиками), Гасперіні відповів, випустивши Маліновського і прибравши центрального захисника Мас'єлло, на місце якого опустили номінального півзахисника Де Рона. Як тільки Каштру замінює Коваленка на Соломона, то знову Гасперіні повертається до захисту в 5, знімаючи менш схильного до відпрацювання назад (та й втомленого) Мурієля на Ібаньєса..."

Вболівальники вважають, що грати за рахунком було великою помилкою тренера Шахтаря. Фонсека і Каштру розчаровують, а особливих змін після Луческу нема?

Польський фанат "гірників" не поспішає посипати голову попелом і вважає, що для виходу в 1/8 ЛЧ не вистачило для саме стільки, скільки малюють лінії для VAR. Він також має сумніви щодо червоної для Додо і порятунку суддею Мурієля. І все ж "Аталанта виграла цей матч, як чистокровний вбивця". До слова, фінал Ліги Європи-2020 пройде саме в Польщі – місто Гданськ. Пам'ятаєте, де відбувся попередній український фінал єврокубка? Варшава, Дніпро і поразка Севільї, після якої славетний клуб пережив драматично падіння на дно.

Ochrona Muriela przez sędziego. Czerw. dla Dodo nawet nie zweryfikował VAR.



Rano pomyślałem, że jeśli się nie powiedzie, nie chcę mieć cienia powodu, by rościć pretensje do arbitra. Ale łaska na pstrym koniu jeździ. Jeśli ktoś mnie zapyta, ile brakowało, pokażę mu te obrazki. pic.twitter.com/UJYG6qghVy — Kamil Rogólski (@K_Rogolski) December 11, 2019

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін гадає, що Шахтар такого побиття не заслуговував.

будь який результат у футболі заслужений. хоча б переможцем. — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) December 11, 2019

Водночас, згідно з моделлю очікуваних голів, справедливість розгрому оцінена на 92,3% – хто створював супермоменти, той і забивав.

У Шахтаря в ЛЧ тепер постійний коментатор, і він знаходить позитив.

І наостанок трохи Брутального.

Приблизно 45 хвилин Шахтар був у плей-офф Ліги чемпіонів.

Згадуючи той самий Металіст Маркевича, де грали капітани обох команд Гомес і Тайсон.

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